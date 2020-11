Kempes ricorda Maradona: «Tanti attorno a lui ma nessun amico vero»

Mario Kempes, compagno di Nazionale di Maradona, l’ha ricordato sulle pagine della Gazzetta dello Sport. Le sue parole

MONDIALE 1978 – «Mancata convocazione? Maradona aveva 17 anni ed era un “problema” per Menotti che pensò con la testa e non con il cuore. Menotti aveva paura di esporlo eccessivamente visto che giocavamo in casa, di caricarlo di un peso grande e rischioso, soprattutto in caso di fallimento. Aveva il suo gruppo costituito e preferì non alterarne l’equilibrio. Prese una decisione ed ebbe ragione, poi si portò Diego al Mondiale Under 20 dell’anno dopo in Giappone: esplose e iniziò la sua fama mondiale».

BARCELLONA – «Il problema fu che sbarcò in Spagna come un fuoriclasse: fuori dal campo non gli perdonavano nulla e in campo lo picchiavano senza freni, finché non gli ruppero una gamba. Nessuno pensava a proteggere le stelle. Il passaggio al Barça non fu alla sua altezza, poi però andò al Napoli e Diego risorse e si elevò altissimo. Era il Maradona che si prende la squadra sulle spalle, che trascina tutto e tutti, che s’identifica e guida la lotta del Sud contro il Nord, che mette il Napoli nel luogo che gli spetta nella gerarchia del calcio italiano. E che vince il Mondiale. Fino all’antidoping. Lì tutto finì».

MARADONA – «In generale, durante tutta la sua vita, Maradona non è stato protetto e lui non fu in grado di proteggersi da solo. Perché non ha avuto un’infanzia, a 16-17 anni era già famoso, e da lì fu un costante assedio alla sua perso- na. Lui era felice solo in campo, senza giornalisti o gente che lo asfissiava, senza autografi e fo- to. Una volta uscito dallo stadio entrava in carcere, perché non poteva nemmeno camminare, doveva rinchiudersi. L’unico momento nel quale poteva uscire senza essere visto né infastidito era la notte e ovviamente non è granché positivo».

AMICIZIE – «È stato circondato da tanta gente ma mai da un amico vero, uno che gli dicesse “basta così, andiamo a dormire, andiamo a riposare”. La notte è piena di amici che nemmeno conosci. Sono certo che tra tutti quelli che gli sono saltati al collo approfittando della situazione c’era qualcuno che ha provato a dirgli qualcosa e lui non gli ha dato retta, la sua personalità era molto forte. Per una ragione o per l’altra saltarono i freni. E Diego finì contro un muro».

MONDIALI 2010 – «Dimostrato di essere un fenomeno in campo, doveva o voleva dimostrare la stessa cosa anche fuori e non gli andò bene. Ci classificammo col gol di Palermo al Perù all’ultimo secondo e al Mondiale facemmo cose buone e altre meno, fino al 4-0 con la Germania nei quarti».