Kessié come Cristiano Ronaldo: il dato sul centrocampista del Milan

Kessié potrebbe presto tornare ad essere il rigorista ufficiale del Milan. Ecco il dato in comune con Cristiano Ronaldo

Franck Kessié potrebbe presto tornare ad essere il rigorista ufficiale del Milan. Gli errori dal dischetto di Zlatan Ibrahimovic dovrebbero portare al cambiamento nelle gerarchie. Lo stesso svedese si è detto felice di lasciare l’incarico al proprio compagno di squadra.

Del resto i dati danno ragione al centrocampista. L’ivoriano si è fatto neutralizzare un rigore soltanto da Stefano Sorrentino, in occasione di una sfida contro il Chievo. Lo stesso portiere è l’unico ad aver parato un rigore a Cristiano Ronaldo in Serie A. In tutta la carriera Kessié ha fallito solamente un penalty su 16, con una percentuale di realizzazione del 94%.