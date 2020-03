Klopp accusa Adrian, ma lo difende: “Ci ha salvato in tante occasioni” – VIDEO

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, è intervenuto in conferenza stampa per analizzare il match. Ecco le sue parole

Il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp è intervenuto al termine del match contro l’Atletico Madrid:

«Adrian è un gran calciatore e gli voglio bene, ma ha preso decisioni sbagliate con la palla, non so. è un uomo e queste cose le sa. Purtroppo è andata così. Da quando è qui ha sfoderato ottime prestazioni. Certo il gol di stasera non lo aiuta, ma se perdi succede per qualche ragione. Sicuramente diversa».