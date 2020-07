Klopp: “Battere il record di punti del City? Ci motiva, ma…” – VIDEO

Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, è intervenuto al termine del match perso contro il Manchester City. Ecco le sue parole

Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, è intervenuto al termine del match perso contro il Manchester City. Ecco le sue parole sul possibile record di 100 punti che può essere ancora raggiunto dai Reds:

«Record di 100 punti? Sì, possiamo ancora farlo. Ma non è una cosa che puoi forzare. Per riuscirci bisogna vincere partite. Ora dobbiamo assicurarci di essere pronti per la partita con l’Aston Villa».