Klopp: «Champions League? Le favorite sono Manchester City e Bayern Monaco»

Jurgen Klopp ha indicato quali squadre sono favorite per la vittoria finale in Champions League: le sue parole

Ad agosto riprenderà la Champions League in un formato del tutto nuovo a causa del Coronavirus. La massima competizione europea non vedrà la partecipazione in carica del Liverpool, eliminati a marzo dall’Atletico Madrid. Jurgen Klopp ha indicato le due squadre favorite per la vittoria finale, queste le sue parole.

«Per me, i due favoriti principali rimasti nel torneo sono il Bayern Monaco e il Manchester City”, ha commentato Klopp senza alcuna esitazione. “Sarebbe una partita emozionante la finale con queste due squadre. Quest’anno si è verificato qualcosa di mai visto, una situazione mai affrontata prima ma comunque abbiamo visto che stagione impressionante abbia fatto il Bayern in Germania prima e dopo la pausa. Dopo che Flick è arrivato alla guida del club, il gioco del Bayern è sembrato davvero impressionante. Penso davvero loro e il City possano essere i favoriti. Sarà bello anche il sorteggio per capire come andrà la competizione. Ma quando si vede la formazione a disposizione del Manchester City… beh cosa si può aggiungere. Poi è chiaro che ci sia bisogno di un pizzico di fortuna in questo torneo ma se vuoi vincere devi avere la squadra migliore in finale. Le altre? Non credo che le altre squadre non abbiano alcuna possibilità di arrivare alla finale, ma penso davvero che queste due squadre siano decisamente le favorite»