Klopp dopo la sconfitta contro il Chelsea: «Non sono preoccupato» – VIDEO

Jurgen Klopp, dopo la sconfitta contro il Chelsea in FA CUP, non si dice preoccupato per il momento del Liverpool

Jurgen Klopp non si dice preoccupato per il momento del Liverpool, che è reduce da tre sconfitte nelle ultime 4 partite. Queste le sue parole dopo l’eliminazione dalla FA Cup.

«Ci è andata bene per tanto tempo perché difendevamo alla grande. Di solito gli avversari non hanno tante occasioni contro di noi. Mentre ora ci tocca ammettere che nelle ultime tre gare, forse quattro, non so se partire da Norwich o Atlético, abbiamo concesso troppi gol. Questo è vero. E li abbiamo subiti in situazioni molto diverse, quindi il problema non è uno solo. Questo lo vediamo anche noi. Ma non sono preoccupato per il nostro stato di forma. Lo slancio che abbiamo avuto non è una cosa che ricevi in regalo. Prima devi trovarlo, per poi riuscire a mantenerlo. Devi fare le cose per bene e con cura e allora riesci a mantenerlo. Abbiamo comunque la possibilità di recuperare lo slancio che avevamo. Quindi no, non sono preoccupato della cosa. Ma questo è il calcio. Non abbiamo mai pensato sarebbe stata una stagione facile, un periodo facile oppure una partita facile stasera. Nulla di tutto ciò. È stato sempre chiaro che sarebbe stata dura, ed è sempre stata dura»