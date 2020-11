Klopp e gli infortuni: «Più problemi abbiamo, più uniti siamo» – VIDEO

Jurgen Klopp ha parlato degli infortuni che stanno colpendo il suo Liverpool

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, in conferenza stampa ha parlato dei tanti infortuni che stanno colpendo i Reds.

«Noi siamo una cosa sola, nel vero senso della parola. Più problema abbiamo, più ci sentiamo uniti. È sempre stato così e sarà sempre così in questo club. Non cerchiamo scuse. La situazione è questa, non ci piacciono gli infortuni perché è difficile per chi li subisce. Con gli altri siamo impegnati a trovare soluzioni perché è quello che facciamo, cerchiamo di avere in testa la soluzione».