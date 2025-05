Klopp Roma? Volano smentite dopo la suggestione de La Stampa; intanto prosegue il toto-successore di Ranieri

Klopp Roma, dopo l’indiscrezione de La Stampa arrivano smentite sull’accordo raggiunto tra i giallorossi e l’ex tecnico del Liverpool

L’indiscrezione lanciata da La Stampa su un presunto accordo tra Jurgen Klopp e la Roma ha fatto rapidamente il giro del mondo, alimentando sogni e fantasie tra i tifosi giallorossi. Secondo il quotidiano, il tecnico tedesco avrebbe detto sì al club capitolino subito dopo la vittoria contro il Milan, aprendo uno scenario clamoroso in vista della prossima stagione. Ma nel giro di poche ore è arrivata la smentita ufficiale. Interpellato dal sito saudita Winwin, l’agente di Klopp, Mark Kosicki, ha liquidato la voce con poche parole ma molto chiare: «Questa notizia non è vera». Anche la Roma e l’universo Red Bull hanno smentito ogni coinvolgimento. La stessa La Stampa, dopo la replica dell’agente, ha corretto il tiro, riportando la smentita e archiviando momentaneamente la suggestione.

Con Klopp fuori dai giochi, almeno per ora, il toto-allenatore della Roma resta apertissimo. La società dovrà presto scegliere il successore di Claudio Ranieri, che domenica siederà per l’ultima volta sulla panchina giallorossa. Tra i nomi più caldi c’è quello di Gian Piero Gasperini, sebbene il diretto interessato abbia minimizzato l’ipotesi, lasciando intendere fedeltà all’Atalanta, che gli ha appena offerto il rinnovo fino al 2027. Nel frattempo restano in corsa anche profili come Allegri, Pioli e Farioli. Quanto a Klopp, dopo l’addio al Liverpool, il tecnico si sta godendo una pausa dal campo e al momento è impegnato come responsabile globale delle attività calcistiche del gruppo Red Bull, lontano dai riflettori delle panchine.