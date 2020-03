Klopp sbotta: “Coronavirus? La mia opinione non ha importanza” – VIDEO

Jurgen Klopp, manager del Liverpool, è intervenuto in conferenza stampa. Ecco la sua risposta all’ennesima domanda sul coronavirus

«Una cosa che non mi piace è il fatto che su una faccenda molto seria l’opinione di un allenatore sia importante. Non lo capisco. Potrei chiedere a voi e sareste esattamente nella mia stessa posizione. Non importa ciò che ha da dire chi è famoso. No, bisogna parlare delle cose nel modo giusto. Non può essere che chi non ha conoscenza della materia come me parli di certe cose. Le persone che ne sanno dovrebbero parlarne e dire agli altri fate questo o quello. Perché io? Ho un un cappellino da baseball e la barba fatta male. La mia opinione non conta, vivo su questo pianeta come voi e voglio che tutti siano sani».