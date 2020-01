Klopp sicuro: «Coppa d’Africa un problema, ma Salah non sarà venduto»

Jurgen Klopp spazza i dubbi e chiude alla possibile cessione di Momo Salah e Sadio Manè in estate

Durante la conferenza stampa in vista della gara contro il Manchester United, Jurgen Klopp si è soffermato sulla Coppa D’Africa (spostata in inverno nel 2020) e i relativi problemi che creerà al suo Liverpool.

«La Coppa d’Africa spostata in inverno? Vogliamo davvero parlarne?! Ho grande rispetto per quella competizione, l’ho seguita spesso perché ci sono giocatori interessanti. Ma giocare un torneo del genere in mezzo alla stagione è un problema evidente e non aiuterà i giocatori africani. Ovviamente non venderemo Mané, Salah e Keita per questo, ma le squadre che vogliono comprare un giocatore africano dovranno tenere in conto che non giocheranno per tutto il mese di gennaio».