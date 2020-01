Klopp svela: «Il nostro segreto? Il rapporto con i tifosi» – VIDEO

Jurgen Klopp ha parlato in conferenza stampa dopo l’ennesima vittoria del suo Liverpool, questa volt a contro lo United

Il Liverpool ha messo le mani sulla Premier League dopo l’ennesima vittoria (la ventunesima) in campionato, questa volta arrivata contro il Manchester United. Queste le parole di Jurgen Klopp alla fine del match.

«In questo momento il nostro rapporto con i tifosi trasmette energia anche solo guardando la partita in televisione. In questo momento in tutto il mondo c’è grande passione per il Liverpool»