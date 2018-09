Kluivert innamorato della Roma: «Più maturo, ecco cosa vuole Di Francesco»

Le parole di Justin Kluivert, nuovo attaccante della Roma, in Olanda parlando dell’impatto con la Serie A e gli allenamenti di Di Francesco

Justin Kluivert approva la scelta di giocare in Italia per la Roma e si sente già un calciatore ben più maturo rispetto all’ultima stagione. L’assist ad inizio campionato e l’occasione fallita contro l’Atalanta sono state le due fotografie dei primi scampoli di gara in Serie A. Ieri il figlio d’arte olandese arrivato alla Roma via Ajax ha giocato nel 2-1 dell’Olanda contro il Perù per la gara d’addio di Wesley Sneijder in Nazionale e a fine partita ha rilasciato alcune dichiarazioni: «Mi sento già un calciatore più completo da quando mi sto allenando con la Roma. Qui ho trovato calciatori molto esperti in campo e mi sono state chieste cose da fare in campo a cui non ero abituato, Di Francesco vuole che giochi molto di più vicino alla punta» ha detto Kluivert ai microfoni di AD.

E come va l’ambientamento in Italia, trovando un calcio del tutto differente da quello del campionato olandese? Risponde Kluivert: «Il cambiamento si vede già nelle partite di allenamento. Spesso con l’Ajax c’erano sei gol in una partita, ma a Roma al massimo ne segnano due. Tutti vogliono vincere e mantengono l’equilibrio in campo, è molto diverso rispetto all’Ajax. Sto provando a giocare un tipo di calcio differente e sono sicuro che migliorerò ancora molto. Imparo tanto e voglio essere un calciatore importante in questa stagione. Sia Strootman che Karsdorp mi avevano parlato molto bene della Roma e della città, mi piace molto la vita in Italia e penso di aver fatto la scelta giusta».