Koeman punge Setien: «Un allenatore deve mettere i giocatori nelle loro posizioni»

Ronald Koeman ha tirato una frecciatina implicita a Setien parlando delle posizioni in campo di De Jong e Griezmann

Ronald Koeman, neo tecnico del Barcellona, ha parlato delle giuste posizioni in campo di De Jong e Griezmann durante un’intervista a NOS. Ecco le sue dichiarazioni:

DE JONG – «Dove farò giocare De Jong? Sicuramente nella stessa posizione nella quale gioca con la Nazionale olandese. Una volta ho visto una partita del Barcellona e l’ho visto in un’altra posizione. Ecco, io non farò mai una cosa del genere. Credo che se hai investito così tanto su un calciatore tu debba metterlo nella sua posizione e farlo rendere al meglio. Altrimenti non ha senso. Frenkie giocherà dove rende di più».

GRIEZMANN – «Con tutto il rispetto, ma Griezmann non è un’ala. Deve giocare nella posizione in cui sa giocare e rende di più. Dove può far vedere tutte le sue qualità. Il primo dovere di un allenatore è quello di mettere i giocatori nelle loro posizioni per farli rendere al meglio».