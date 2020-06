Koke: «Per andare in Champions non possiamo più sbagliare le partite»

Koke, capitano dell’Atletico Madrid, ha commentato il pareggio contro l’Athletic Bilbao: queste le sue parole

CHAMPIONS – «Abbiamo giocato una partita molto intensa, ma dobbiamo capire bene in che situazione ci siamo messi. Non possiamo più sbagliare partite. Dobbiamo tornare a vincere con continuità. Anche oggi la squadra è stata a un passo dai tre punti ma non ha concretizzato le occasioni create. Serve vincere se vogliamo davvero raggiungere il nostro obiettivo che è e resta di assicurarci un posto in Champions League».

PORTE CHIUSE – «Nel primo tempo loro hanno giocato bene, si sono messi in campo meglio di noi, ma nella ripresa siamo stati molto superiori. A prescindere dal risultato, però, è davvero un peccato vedere il San Mamès in questo modo. Si parla di uno stadio che ha un’atmosfera incredibile e che rende sempre complicato giocare in casa del Bilbao. Però in questo momento, è quello che dobbiamo fare e dobbiamo abituarci al più presto».