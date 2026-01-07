Calciomercato
Koleosho saluta la Spagna: addio Espanyol, va al Paris FC! Tutti i dettagli
Koleosho saluta la Spagna: addio Espanyol, va al Paris FC! Tutti i dettagli per il nuovo trasferimento del talento azzurro classe 2004
Nuova tappa professionale nella carriera di Luca Koleosho. Il giovane esterno offensivo, considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama azzurro, cambia casacca a metà stagione. Dopo una prima parte di annata trascorsa in Liga con la maglia dell’Espanyol, l’avventura iberica si conclude anticipatamente. Il Burnley, club inglese proprietario del suo cartellino, ha infatti definito un nuovo trasferimento, che stavolta dovrebbe essere a titolo definitivo.
🚨🇫🇷 More on exclusive story: Paris FC and Burnley agree permanent deal for Luca Koleosho.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 7, 2026
The Italian is set to join Paris FC as revealed, leaving Espanyol with immediate effect. pic.twitter.com/wSXyosKV3r
Secondo quanto rivelato dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, è stato raggiunto un accordo totale tra le parti per il passaggio immediato del classe 2004 al Paris FC. Il calciatore azzurro lascia dunque la formazione catalana per trasferirsi sotto la Torre Eiffel. Una nuova sfida nel calcio francese attende l’italiano, chiamato a trovare continuità e minuti importanti nella seconda squadra di Parigi per proseguire il suo percorso di crescita in Ligue 1.
