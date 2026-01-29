Kolo Muani Juve, bianconeri gelati: la decisione del Tottenham spiazza tutti! Salta l’arrivo dell’attaccante? Ecco cosa sta succedendo

Il mercato della Juventus entra nelle battute finali con un livello di tensione palpabile e un rebus offensivo ancora tutto da decifrare. Le strategie condotte dal responsabile dell’area tecnica Damien Comolli si scontrano con le rigide dinamiche internazionali. Il nome in cima alla lista dei desideri resta quello di Randal Kolo Muani, ma il sogno di riportare a Torino il dinamico centravanti francese si è incagliato contro uno scoglio apparentemente insormontabile situato oltremanica.

Il muro inglese e l’apertura di Parigi

Secondo le ultime indiscrezioni rilanciate da Sky Sports, il Tottenham ha eretto un vero e proprio muro diplomatico. Nonostante il giocatore spinga per una nuova avventura in Serie A, il club londinese non ha fornito alcuna apertura all’interruzione anticipata del prestito. La posizione degli Spurs è ferma: l’attaccante è considerato una pedina fondamentale per garantire profondità alla rosa, specialmente dopo aver centrato la qualificazione diretta agli ottavi di Champions League. Una rigidità che stride con la posizione del PSG: i parigini, proprietari del cartellino, si sarebbero detti disponibili a negoziare una nuova uscita, lasciando di fatto l’intera responsabilità della fumata nera sulle spalle della dirigenza inglese.

Gelo su Durán: nessuna offerta

In questo clima di incertezza, nelle ultime ore erano rimbalzate con forza voci dalla Turchia relative a un’offerta ufficiale della Vecchia Signora per Jhon Durán. L’attaccante colombiano del Fenerbahçe, un classe 2003 noto per il suo devastante strapotere fisico e il tiro potente, sembrava l’alternativa ideale. Tuttavia, sempre secondo l’emittente satellitare, non risultano riscontri concreti su una trattativa avviata. I Bianconeri, al momento, non sembrano intenzionati a procedere per l’ex Aston Villa, preferendo concentrare le risorse su altri profili o attendere, fino all’ultimo istante utile, un eventuale strappo definitivo tra Kolo Muani e il Tottenham.

