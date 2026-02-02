Kolo Muani Juventus: la decisione del Tottenham per il francese. Torna o no in bianconero? La scelta è stata fatta

Kolo Muani Juventus: scelta fatta da parte del Tottenham per l’attaccante francese. Rimane o no in bianconero? La decisione

Il colpo da novanta tanto atteso non ci sarà. Il mercato invernale della Juventus si chiude con un retrogusto amaro proprio sul rettilineo finale. Il sogno di vedere Randal Kolo Muani con la maglia bianconera è svanito definitivamente a poche ore dalla chiusura ufficiale delle trattative. Nonostante il lungo corteggiamento della dirigenza torinese e la speranza di sbloccare l’affare in extremis, il Tottenham ha comunicato la decisione irrevocabile di trattenere il giocatore a Londra, chiudendo di fatto ogni spiraglio per il trasferimento immediato in Italia.

Il retroscena: Spurs irremovibili senza sostituto

A svelare i dettagli del naufragio della trattativa è stato il giornalista Fabrice Hawkins di RMC Sport. Secondo le fonti francesi, la dirigenza degli Spurs ha deciso di puntare con decisione sull’attaccante (ancora di proprietà del PSG) per la seconda parte della stagione. Il motivo del “No” è prettamente logistico e tecnico: il club inglese, complici i tempi ristretti, non è riuscito a individuare un sostituto all’altezza da inserire in rosa prima del gong. Privarsi di Kolo Muani senza un rimpiazzo avrebbe indebolito troppo il reparto avanzato dei londinesi. Per la Juventus si tratta di una doccia fredda: Kolo Muani era il profilo cerchiato in rosso da Luciano Spalletti per completare l’attacco e dare profondità alla manovra.

Arrivederci all’estate: il piano di Ottolini

Tuttavia, quello tra la Vecchia Signora e il francese non sembra essere un addio, ma un semplice “arrivederci”. Le indiscrezioni che rimbalzano dalla Francia suggeriscono che la Juventus non ha intenzione di mollare la presa. Il ds Ottolini e l’area tecnica avrebbero già programmato un nuovo assalto per la sessione estiva. A giugno, quando il giocatore rientrerà formalmente al Paris Saint-Germain per fine prestito, i margini di manovra economica e temporale saranno decisamente più ampi. La trattativa è dunque solo congelata: Kolo Muani resta in cima alla lista dei desideri per la stagione 2026/27, quando i tempi saranno maturi per regalare a Spalletti il suo pupillo.