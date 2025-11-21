Kone Roma, addio a gennaio? Il giocatore ha preso una decisione. Le ultimissime sul centrocampista francese

Kone Roma, il francese resta fino a giugno: futuro legato alla Champions League. Il centrocampista vuole vincere lo Scudetto con i giallorossi

Il caso Kone continua a tenere banco nel mondo giallorosso, ma il diretto interessato sembra avere le idee chiare. Nonostante le numerose sirene di mercato provenienti soprattutto dalla Francia, Manu Koné ha scelto di restare alla Roma almeno fino al termine della stagione. Il centrocampista, uno dei volti più brillanti dell’annata romanista, vive un periodo di forma eccezionale e sente di dover completare il proprio percorso nella Capitale prima di valutare nuove destinazioni.

Al di là delle offerte e dei sondaggi, Koné ha ribadito più volte di sentirsi valorizzato dall’ambiente e dall’allenatore, oltre a riconoscere un forte legame di riconoscenza verso il club che ha creduto in lui. Dal ritiro della nazionale francese, il centrocampista ha confermato il proprio attaccamento al progetto Roma, sottolineando quanto sia felice nella Capitale: “Meritiamo il primo posto, ma dobbiamo continuare a lavorare. Lo Scudetto? Se arriverà, sarà una gioia per tutti”, ha dichiarato mostrando una grande maturità.

Kone Roma: PSG e Marsiglia ci provano, ma la scelta è fatta

Secondo la stampa francese, in particolare gli ambienti vicini a PSG e Marsiglia, un assalto a Manu Koné in vista dell’estate sarebbe già programmato. La Gazzetta dello Sport conferma che l’interesse è reale e in crescita. Tuttavia, il piano del centrocampista rimane immutato: nessun addio alla Roma prima di giugno.

La strategia di Kone si basa sulla consapevolezza di essere finalmente al centro di un progetto tecnico che lo valorizza pienamente e che gli permette di crescere con continuità.

LEGGI ANCHE >>> Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Kone Roma, il vero bivio sarà estivo: 50 milioni o la Champions

Il futuro del dossier Kone Roma dipenderà fortemente dal piazzamento finale della squadra. In caso di qualificazione alla prossima Champions League, la permanenza del francese diventerebbe un’ipotesi più probabile, grazie agli introiti che ridurrebbero la necessità di una cessione eccellente.

Se invece la Roma dovesse mancare l’obiettivo europeo, lo scenario cambierebbe drasticamente. Pagato 18 milioni più 2 di bonus, Koné rappresenta una potenziale plusvalenza enorme, con offerte che potrebbero raggiungere i 45-50 milioni. Cifre difficili da ignorare, soprattutto per esigenze legate al Fair Play Finanziario.