Kone Roma, il francese sempre più importante per Gasperini. E sul futuro...

Kone Roma, il motore giallorosso che illumina l’Olimpico. E la partita contro l’Inter per lui si preannuncia molto speciale per diversi motivi

La crescita di Manu Kone è ormai sotto gli occhi di tutti. Dopo l’ottimo percorso con Ranieri, il centrocampista francese ha trovato la piena maturazione sotto la guida di Gasperini, diventando una delle colonne portanti della Roma e uno dei giocatori più determinanti dell’intero campionato italiano. Il binomio Kone Roma è oggi sinonimo di potenza, equilibrio e continuità: un mix raro che sta facendo lievitare di mese in mese il suo valore di mercato e la sua considerazione internazionale.

Se si potesse misurare l’energia di un centrocampista, Kone potrebbe davvero alimentare l’intero Stadio Olimpico. La sua intensità, la capacità di recuperare palloni e di trasformarli in azioni pericolose sono diventate il simbolo della nuova Roma di Gasperini, una squadra che vive di pressing alto, dinamismo e coraggio. E Kone, in questo sistema, è il cuore pulsante, l’uomo che detta i tempi e accende la manovra.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il francese è ormai l’uomo copertina della Roma di inizio stagione. Sabato, nella sfida contro l’Inter, sarà uno degli osservati speciali: dovrà vedersela con centrocampisti del calibro di Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, ma il suo obiettivo è chiaro — imporsi ancora una volta come dominatore del centrocampo. Il PSG e altri top club europei stanno monitorando da vicino la situazione, pronti a fare un passo qualora la Roma aprisse a un’eventuale cessione, ipotesi che al momento la dirigenza capitolina esclude con decisione.

Il gioco di Manu Kone incarna perfettamente le caratteristiche che ogni tecnico sogna in un mediano moderno: forza fisica, anticipo, capacità di ripartenza e un tiro potente che, se migliorato, potrebbe renderlo davvero completo. È uno dei calciatori che ha visto crescere maggiormente il proprio valore da quando veste la maglia giallorossa — si parla oggi di una valutazione intorno ai 50 milioni di euro, al pari del portiere Svilar.

Kone è diventato insostituibile per Gasperini, un giocatore che interpreta il ruolo con carisma e intelligenza tattica. Gli manca forse soltanto il gol, ma è un aspetto su cui sta lavorando intensamente in allenamento. La sensazione è che il prossimo passo sia proprio quello: aggiungere anche la finalizzazione a un repertorio già straordinariamente completo. Per la Roma, e per tutto il campionato, Kone è ormai una certezza.