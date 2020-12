Koscielny: «Ho provato a portare Giroud al Bordeaux»

Laurent Koscielny ha svelato un retroscena di mercato riguardante il mancato trasferimento di Olivier Giroud al Bordeaux: le sue parole

«Ci ho provato. Olivier non è venuto e rispetto totalmente la sua scelta. Si sente ancora capace di poter giocare ad alti livelli, in un club che disputa la Champions League. Vuole continuare a giocare in Nazionale per andare all’Europeo e anche al Mondiale del 2022. Si sente ancora capace di farlo. Se ne è capace? Lo conosco da tanto tempo. La sua forza è il suo carattere. E’ sempre stato maltrattato ma è in quei momenti che lui è ancora più forte. Quando si guardano la sua carriera, il numero di presenze, di reti e di trofei, si possono apprezzare le sue qualità. Ognuno ha il suo giudizio ma bisogna rispettare l’uomo, il giocatore e tutto ciò che ha fatto. Gli ho dato le mie motivazioni che mi hanno spinto a venire a Bordeaux e ha capito. Lui vuole ancora vincere e restare a livelli più alti».