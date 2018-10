Laurent Koscielny si rammarica per la sua assenza nella cavalcata vincente della Francia al Mondiale di Russia 2018

Avrebbe voluto accompagnare Les Bleus nella campagna di Russia. Invece, il brutto infortunio dello scorso maggio ha costretto Laurent Koscielny ad abbandonare Deschamps e compagni proprio alla vigilia dell’inizio del Mondiale. Il difensore dell’Arsenal aveva comunque cercato di dimostrare la sua vicinanza ai compagni di Nazionale, ma la vittoria finale ha lasciato forte rammarico nel francese, che ha ammesso di avere sperato nella sconfitta dei suoi compagni: «Mi sentivo molto felice per loro, ma anche arrabbiato. Non puoi sentirti un campione del mondo come invece hanno fatto 60 milioni di francesi. È una strana sensazione, durante il torneo volevo che andassero avanti nel Mondiale ma allo stesso tempo volevo che perdessero»

Parole dettate dalla frustrazione di non vedere realizzato il suo sogno, ma che hanno stupito negativamente il Ct della Francia, deluso dallo sfogo del giocatore.