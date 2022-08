Kostic Juve, il serbo in Italia tra oggi e domani. Ultimissime

Kostic Juve, slitta l’arrivo in Italia dell’esterno serbo, atteso ora tra questa sera e domani: le ultimissime

Nelle scorse ore la Juventus ha chiuso per l’acquisto di Filip Kostic, che arriverà in bianconero in cambio di 17 milioni tra parte fissa e bonus.

Stando a quanto riferito da Sky Sport ci sarebbero ancora alcuni piccoli dettagli in via di definizione prima di programmare il volo per l’Italia, che dovrebbe comunque avvenire tra questa sera e domattina al massimo.