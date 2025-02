Kouamé: «D’Aversa mi ha convinto ad accettare l’Empoli, una cosa mi ha sorpreso»

Le parole di Cristian Kouamé, nuovo attaccante dell’Empoli, nella conferenza stampa di presentazione con il club toscano. I dettagli

Cristian Kouamé ha parlato nella conferenza stampa di presentazione all’Empoli.

PERCHE’ L’EMPOLI – «Io arrivo qua con grande umiltà, non devo pensare di essere più bravo degli altri. Cerco di dare una mano ai compagni ed essere coinvolto. La prossima partita non sarà facile, il Milan è una grandissima squadra ma riminiamo con i piedi per terra. Dobbiamo cercare di fare quello che hanno sempre fatto i ragazzi finora, con l’atteggiamento giusto».

AMBIENTE – «Io sono contento di essere qua, ho trovato un ottimo gruppo. Il primo giorno mi hanno fatto uno scherzo, mi piace questa cosa perché c’è un bel gruppo. Se il gruppo è forte possiamo vincere con chiunque. Io devo cercare di inserirmi dentro il gruppo, sono arrivato da poco. Sta a me farlo, poi cercherò di aiutarli il più possibile».

ADDIO ALLA FIORENTINA – «All’inizio del mercato mi hanno chiamato in tanti. A me piace competere, mi è piaciuta la scelta di Empoli perché rimango vicino a casa. Spostarmi sarebbe stato difficile. L’Empoli mi aveva cercato spesso nel passato, poi parlando con il mister non ho esitato a venire qua. Firenze è casa mia, mi sono sempre trovato bene, è una società che mi ha dato fiducia, che mi ha permesso di giocare in Europa, di andare in Nazionale e vincere la Coppa d’Africa».