Kouame tira le orecchie ai compagni: «Non abbiamo GIOCATO DI SQUADRA, i NUOVI devono capire questo»

Le parole di Christian Kouame, attaccante della Fiorentina, dopo il pareggio ottenuto dai viola in trasferta contro l’Empoli

Christian Kouame ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio della Fiorentina contro l’Empoli. Di seguito le sue parole.

COSA NON HA FUNZIONATO IN ATTACCO – «Ci è mancato giocare insieme oggi: dobbiamo giocare l’uno per l’altro quando la palla arriva in zona offensiva».

SI ASPETTAVA QUESTO INIZIO DI STAGIONE – «Abbiamo cambiato tanto quest’estate e ci potevamo aspettare un po’ di difficoltà in questo avvio di stagione».

FASCIA DA CAPITANO – «Appena me lo ha comunicato il team manager non ci volevo credere, non mi sono tirato indietro. Non ho avuto certo paura e non me lo aspettavo. Mi sono emozionato. Il mio rinnovo? Io ormai sono di Firenze… ne parlerò col manager ma non penso che ci siamo problemi».

L’ATTACCO PIU’ ASSORTITO DA QUANDO É IN VIOLA – «Siamo forti perché siamo la Fiorentina, altrimenti non saremmo qua. Adesso sta a noi dobbiamo far capire ai nuovi come si vincono le partite e come si gioca insieme».