Koulibaly sicuro: «Mertens è l’Higuain del Napoli»

Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, ha rilasciato un’intervista, eleggendo anche il ‘nuovo’ Gonzalo Higuain

In uno speciale a lui dedicato su Sky Sport, Kalidou Koulibaly ha speso parole importanti nei confronti di Dries Mertens. Queste le dichiarazioni del difensore del Napoli riprese da areanapoli.it.

MERTENS – «Il padre mi parlò al mio primo anno e mi disse di non mollare perché credeva molto in me. Si vede che lui è cresciuto in una famiglia serena e felice. Gli auguro tutto il bene del mondo perché lo merita davvero. È cresciuto moltissimo, è diventato un killer. Lui è l’Higuain del Napoli perché sa fare tutto, è un giocatore veramente importante e sono orgoglioso di giocare con lui».