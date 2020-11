Kovacevic: «Lazio-Juventus? Bianconeri favoriti ma la Serie A è dura»

Darko Kovacevic, ex attaccante di Lazio e Juventus, ha parlato in vista della sfida di domani all’Olimpico. Le sue parole

«Vedo la Juve favorita: Cristiano Ronaldo è tornato ancora più forte dopo lo stop per il Covid, me lo aspetto decisivo. Serie A? Quest’anno c’è un’Inter con una squadra di livello mondiale ed un Milan che può contare su un incredibile Ibrahimovic. La Juventus vince però da nove campionati consecutivi e non mollerà il trono facilmente».