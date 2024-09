Krause Parma: «Dopo un inizio così posso essere solo SODDISFATTO; vogliamo abituarci alla SERIE A. EUROPA? Se la crescita prosegue...»

Le parole di Kyle Krause, presidente del Parma, dopo l’avvio dei ducali in questa stagione: «Ecco quali sono gli obiettivi nel futuro»

Kyle Krause ha parlato a CBS Golazo, commentando la partenza del Parma in campionato dopo la vittoria con il Milan, il pareggio con la Fiorentina e la sconfitta, arrivata nel finale in 10 uomini e con Suzuki espulso, contro il Napoli. Di seguito le sue parole.

AVVIO DI STAGIONE – «La stagione è cominciata solo da tre partite, senza contare la Coppa Italia. Abbiamo giocato tre belle gare contro avversari molto molto difficili da affrontare. Penso che dopo un inizio del genere, per essere dove siamo, possa essere soddisfatto».

OBIETTIVI – «Siamo stati tre anni in Serie B: in primis, per noi tornare in Serie A significa fare bene, rimanerci, ambientarci. Abituarsi, insomma, al top. Speriamo di poter continuare a migliorare il nostro percorso, anche dal punto di vista della classifica. Sicuramente vogliamo mantenere la categoria, ma è più importante continuare a migliorare e crescere come club. Per fare questo dobbiamo rimanere in Serie A. Quindi la nostra aspettativa non è solo quella di mantenere la categoria, ma andare avanti, salire, migliorare. La mia speranza è che questa squadra giovane possa crescere e abituarsi a giocare insieme, per migliorare. Chi è qui da più tempo deve aiutare i nuovi ad ambientarsi. Speriamo che questa crescita prosegua e che possiamo tornare con il Parma in Europa».