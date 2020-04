Rade Krunic lancia un messaggio ai tifosi del Milan: in caso di ripresa del campionato, i rossoneri lotteranno per un posto in Europa

Intervenuto nel corso del Q&A del Milan sul canale Instagram, Rade Krunic ha ribadito che la squadra lotterà per entrare in Europa.

«Posso promettere a tutti i fan del club che noi giocatori daremo sempre il massimo in partita e in allenamento, poi vedremo cosa succederà. Siamo il Milan e dobbiamo avere ambizioni importanti come l’Europa».