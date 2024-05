Esonero Pioli, il tecnico potrebbe RIMANERE al Milan. Le MOTIVAZIONI di Cardinale

Esonero Pioli, il tecnico rossonero potrebbe addirittura RIMANERE alla corte del Milan. Ecco le motivazioni dietro tale decisione

Come riferito dal Corriere della Sera, la questione legata all’esonero di Stefano Pioli non è così scontato in casa Milan. Il club rossonero vorrebbe liberarsi dell’allenatore ex Fiorentina, ma la permanenza non è impossibile.

Pioli e il suo staff infatti sono legati al Diavolo da un contratto fino al 30 giugno del 2025 e la buonuscita per la separazione ammonta a circa 10 milioni di euro. Al momento il tecnico non ha intenzione di dimettersi e dunque trovare un punto d’incontro potrebbe essere molto complicato.