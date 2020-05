Kulusevski: «Mi sento pronto ed ogni giorno più forte»

Dejan Kulusevski ha parlato del suo esordio in serie A nella lunga intervista a La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole

«Dopo la partita con il Cagliari. Ero arrabbiato, avevo giocato bene e per la prima volta mi ero sentito tranquillo in campo. Come se fossi in Primavera. Mi sentivo finalmente adeguato in Serie A. Col Torino la partita più bella: il mio primo gol, un assist ed un rigore procurato. Un 3 a 2 da applausi».

PEGGIOR PARTITA – «Le due con la SPAL. L’ultima, fu giocata in una situazione surreale, nell’incertezza. Non abbiamo neanche potuto mangiare. Sono sulla strada giusta. Mi sento pronto ed ogni giorno più forte».