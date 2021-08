Kulusevski torna all’Atalanta? All’orizzonte un clamoroso scambio

Kulusevski lascia la Juve? Si valuta il ritorno all’Atalanta. La situazione relativa al futuro dell’attaccante classe 2000

Come appreso in esclusiva da Juventusnews24, si valuta il ritorno di Dejan Kulusevski all’Atalanta. L’attaccante svedese chiede più spazio, e potrebbe fare rientro nel club nel quale è cresciuto prima del passaggio al Parma in Serie A.

La Dea, infatti, è alla ricerca di un rinforzo offensivo, anche se al momento Kulusevski non sarebbe in cima alla lista di Gasperini. Nell’operazione, la Juventus potrebbe chiedere Roberto Piccoli, attaccante classe 2001.