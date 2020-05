Kurtic: «Atalanta sempre nel mio cuore, è venuto fuori lavoro di Gasperini»

Jasmin Kurtic conserva ancora ricordi affettuosi dei suoi trascorsi all’Atalanta: le parole del centrocampista sugli orobici

Ospite della diretta Instagram di Footballtime.it, Jasmin Kurtic ha celebrato i successi dell’Atalanta, squadra in cui ha giocato per tre anni.

«Sarà sempre nel mio cuore: chi è stato a Bergamo sa cosa vuol dire indossare quella maglia lì. C’è gente seria, dal magazziniere al presidente. L’Atalanta adesso è tra le squadre più forti in Europa, è venuto fuori tutto il lavoro di Gasperini, un allenatore che ti fa dare in campo il 101%. Il mister non mi voleva far partire, ma io non ero contento, perché avevo poco minutaggio. Sapevo di avere attorno giocatori di qualità, non avevo paura di lottare per il posto, però alla fine mi è arrivata l’opportunità dalla SPAL e sono orgoglioso di averla colta. La SPAL era una specie di Atalanta per me, sono due squadre che porterò per sempre nel cuore».