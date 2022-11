Kvaraskhelia, che disavventura: i ladri gli rubano la macchina mentre dorme

Kvaraskhelia vittima dei ladri a Napoli: i malviventi hanno rubato l’auto del fenomeno di Spalletti. Cosa è accaduto

Triste disavventura per Khvicha Kvaratskhelia. Nella notte alcuni ladri sono entrati nella sua abitazione di Cuma e hanno rubato la sua auto, una Mini Countryman.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, mentre l’esterno georgiano dormiva al piano di sopra i ladri hanno fatto il loro ingresso in casa, hanno preso le chiavi dell’auto e sono andati via con il cospicuo bottino. Nessuna conseguenza per il giocatore del Napoli.