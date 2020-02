La FIFA cambia il mercato: ecco la novità più importante

Con un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito, la FIFA ha annunciato tutte le novità per quanto riguarda il calciomercato

La FIFA ha annunciato una piccola rivoluzione per il calciomercato. Sul proprio sito ufficiale si legge, infatti, che a partire da luglio 2020 i prestiti internazionali per ogni squadra saranno massimo 8, pronti poi a scendere a 6 dalla stagione 2022/2023. Un limite ai prestiti riservato ai giocatori che hanno più di 22 anni di età, che spesso vanno a fare esperienza lontani dal proprio paese. Il comunicato.

«Riunitosi oggi a Zurigo, il Comitato FIFA ha preso ulteriori provvedimenti per riformare il sistema dei trasferimenti, con la conferma che, a partire da luglio 2020, saranno introdotti limiti ai prestiti dei giocatori. In particolare: in conformità con i nuovi regolamenti, che saranno sottoposti al Comitato dei giocatori e al Consiglio FIFA, a partire da luglio 2020, saranno introdotte limitazioni ai prestiti internazionali di giocatori di età pari o superiore a 22 anni. Ci sarà un periodo di transizione, con un limite di otto prestiti internazionali in entrata e in uscita a partire dalla stagione 2020/2021, che scenderà a sei in entrata e in uscita entro la stagione 2022/2023, con un massimo di tre prestiti in entrata e tre prestiti in uscita tra gli stessi club».