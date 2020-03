Antonino La Gumina ha scritto un breve messaggio su Instagram rassicurando tutti circa le sue condizioni dopo la positività al Coronavirus

Antonino La Gumina è positivo al Coronavirus e ha voluto ringraziare tutte le persone che gli hanno mostrato affetto e solidarietà in queste ore. L’attaccante ha rivolto loro un breve messaggio.

«Volevo ringraziare tutti per aver avuto un pensiero per me, io sto bene! Mi raccomando rimaniamo tutti a casa, uniti ne usciremo!! #iorestoacasa»