La Juve alza il muro: Chiellini ritrovato, si aspetta il ritorno di Demiral

La Juve vuole abbattere il numero dei gol subiti e conta sul ritorno di Giorgio Chiellini per alzare il muro bianconero

Quest’anno la difesa della Juventus ha offerto numeri meno granitici rispetto al passato. 24 gol subiti (dal 2010/11 non erano così tanti), uno in più della Lazio seconda in classifica.

Come spiega La Gazzetta dello Sport, per abbattere questo dato preoccupante Maurizio Sarri potrà contare sul recupero di Chiellini, infortunatosi alla vigilia della seconda giornata e poi rientrato prima dello stop. La pausa lo ha aiutato a colmare il gap atletico coi compagni ed è pronto a riprendere posto nella difesa bianconera, aspettando sempre Demiral.