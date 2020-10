Dopo la vittoria del Barcellona sulla Juventus, i catalani hanno esultato sui social con questo messaggio: «Siamo contenti che abbiate potuto vedere il GOAT sul vostro campo». Riferendosi alla presenza di Lionel Messi sul terreno dell’Allianz Stadium.

La risposta della Juventus, però, non si è fatta attendere. I bianconeri, commentando lo stesso post dei blaugrana, hanno scritto: «Probabilmente l’avete cercato nel dizionario sbagliato. Vi porteremo quello giusto al Camp Nou».

We are glad you were able to see the 🐐 on your pitch, @juventusfcen! 😘 pic.twitter.com/yh74wh0lNJ

— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 28, 2020