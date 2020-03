La Lega Serie A scrive all’AIC: «Entro lunedì il piano per la sospensione degli stipendi»

La Lega Serie A presenterà all’AIC un piano adeguato per la sospensione degli stipendi dei calciatori. I dettagli

La Lega Serie A ha assicurato che entro lunedì presenterà un piano all’AIC per la sospensione degli stipendi dei calciatori. Questa quanto detto da Paolo Dal Pino e Luigi De Siervo, al presidente dell’Aic, Damiano Tommasi in un colloquio in conference call.

Nel dettaglio, il piano prevederebbe una sospensione degli stipendi per i calciatori di Serie A, una misura transitoria per gestire l’emergenze in attesa di capire se e quando si tornerà a giocare.