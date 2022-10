La Liga: il Real Madrid pareggia con il Girona ma resta primo in classifica

Il Real Madrid ha rimediato solamente un pareggio contro il Girona, ma resta primo in classifica ad un punto dal Barcellona

Il Real Madrid ha pareggiato in casa contro il Girona 1-1. La squadra di Ancelotti non è riuscita a vincere dopo essere passata in vantaggio grazie ad una rete di Vinicius.

Il gol di Stuani ha poi riequilibrato i conti e sul finale è stata annullata una rete a Rodrigo. Nonostante il risultato “negativo” i Blancos restano al primo posto in classifica con un punto in più del Barcellona.