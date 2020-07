La Liga in TV oggi, il programma del 2 luglio: il Real Madrid cerca punti per il titolo, in campo anche la Real Sociedad

Siamo alle battute finali anche in Liga, in Spagna mancano ormai cinque giornate al termine. Oggi scenderà in campo la Real Sociedad, che vuole cancellare i 4 ko consecutivi, ma anche il Real Madrid: in caso di successo questa sera contro il Getafe, i blancos potrebbero andare a +4 dal Barcellona.

Ecco il programma completo del 2 luglio: