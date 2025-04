La Liga, i risultati della 32ª giornata: rimonta clamorosa del Barcellona, un punto per la salvezza per il Valencia; stasera tocca all’Atletico Madrid

Sabato di pasqua sul campo anche per La Liga: partita di cartello la clamorosa rimonta del Barcellona, che sotto 3-1 rimonta con un clamoroso 4-3 con il Celta Vigo. Nelle altre due gare del pomeriggio due pareggi: quello tra Rayo Vallecano e Valencia – un punto pesante per il Valencia che scaccia lo spettro retrocessione, e 0-0 in Mallorca Leganes, con i maiorchini ancora dentro la zona Europa. Chiude questa sera l’Atletico Madrid contro il Las Palmas.

Rayo Vallecano-Valencia 1-1 (45′ Tarrega [RV], 75′ Sadiq)

Barcellona-Celta Vigo 4-3 (12′ Torres, 15′, 52′, 62′ Iglesias [CV], 64′ Olmo, 68′, 90+8′ rig. Raphinha)

Mallorca-Leganes 0-0

Las Palmas-Atletico Madrid ore 21.00

LAS PALMAS (4-5-1): Horkas; Rozada, Suarez, McKenna, Marmol; Moleiro, Bejcetic, Essugo, Munoz, Silva; McBurnie. All. Martinez.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Llorente, Gimenez, Le Normand, Galan; Simeone, Koke, Barrios, Gallagher; Sorloth, Alvarez. All. Simeone.