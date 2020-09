La Premier League chiude i rapporti con Suning in Cina: il comunicato

La Premier League ha deciso di chiudere i rapporti con la Cina per i diritti televisivi del massimo campionato inglese

La Premier League chiude i rapporti con PPTV, società di proprietà di Suning Holdings Group che deteneva i diritti per trasmettere le partite del massimo campionato inglese in Cina. Questo il comunicato della Premier.

COMUNICATO – «La Premier League conferma di aver concluso oggi i suoi accordi per la copertura del torneo in Cina con il suo licenziatario in quel territorio. La Premier League non commenterà ulteriormente la questione in questa fase».

Questo invece il comunicato di PPTV: «La pandemia ha prodotto sfide che si riflettono sulla nostra trattativa. Le due parti non riescono a raggiungere un accordo sul prezzo. Abbiamo pagato anticipatamente i diritti come da contratto».