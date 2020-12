La proposta di Maradona jr: «Il Barcellona ritiri la maglia numero 10»

Diego Armando Maradona jr ha parlato dei momenti vissuti col padre, facendo anche un proposta

Diego Armando Maradona jr non riesce a darsi pace per la scomparsa del padre. Il figlio del Pibe de Oro ha esternato le sue emozioni in una intervista a Marca.

TROPPO GIOVANE – «Se n’è andato troppo presto. Non riesco a dormire, quando chiudo gli occhi il cervello non si disconnette. La cosa peggiore è stato non poter essere a Buenos Aires per dargli l’addio. È dura stare a 15.000 km, ma ero in ospedale. Non accetto che sia morto così giovane, la vita è ingiusta. Ora voglio avere la libertà di scegliere come piangere con mio padre. E credo che il silenzio e poche parole siano il miglior rimedio».

PROPOSTA – «Credo che la maglia numero 10 dovrebbe essere ritirata nelle squadre in cui ha giocato, Barcellona compreso. Non ho dubbi».

