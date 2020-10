Arsene Wenger ha parlato della qualità della Nations League

Arsene Wenger, ex allenatore dell’Arsenal, in una intervista alla Bild ha parlato della Nations League e di come non sia una competizione di grande valore.

«Dobbiamo sbarazzarci della Nations League. Se vai in strada e chiedi cosa sia, solo poche persone sono in grado di spiegarlo. Bisogna dimezzare la cadenza di Mondiale ed Europei, così che siano come la Champions League».