La rivelazione di Higuain: «In Europa avevo perso la voglia di giocare»

Gonzalo Higuain ha parlato dei motivi che lo hanno portato ad accettare il trasferimento negli Stati Uniti

Gonzalo Higuain, in una intervista alla CBS, ha parlato dei motivi che lo hanno portato a lasciare l’Europa e ad accettare l’offerta americana dell’Inter Miami.

ADDIO EUROPA – «In Europa avevo perso la gioia di giocare. Volevo ritrovarla, come quando ero ragazzino. Volevo stare lontano dalla pressione del calcio d’élite, anche a livello mediatico. In Europa devi dimostrare qualcosa ogni partita, e io credo di averlo fatto per tutta la mia carriera. Non hai tempo a sufficienza per divertirti, e non penso di dover dimostrare più nulla».

JUVENTUS – «Ho giocato per quattro anni in bianconero, ci sono tanti nuovi calciatori e un nuovo allenatore. Sarà un anno strano, la pandemia rende difficili gli allenamenti. Sarò sempre felice per le vittorie della Juve».