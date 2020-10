La Roma pensa ancora a El Shaarawy: lo ha chiesto Fonseca

Calciomercato Roma: i giallorossi non avrebbero perso di vista Stephan El Shaarawy

La Roma non ha dimenticato Stephan El Shaarawy, così come il Faraone non ha dimenticato i giallorossi. Il club della Capitale ha provato a prenderlo nella scorsa finestra di calciomercato, ma il colpo è sfumato a causa dei tempi ristretti. Il calciatore è a Roma, non potendo tornare in Cina per rispettare la quarantena che gli impone di trattenersi in Italia per rispondere alla convocazione di Mancini in Nazionale.

E così, come riportato dal Corriere dello Sport, il fratello agente di El Shaarawy non ha perso i contatti con la Roma e starebbe provando a convincere lo Shanghai a liberare l’esterno per l’inverno. Fonseca lo ha chiesto espressamente e un nuovo ritorno in giallorosso del Faraone non sarebbe da escludere.