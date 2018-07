La seconda giovinezza di Ronaldo: l’età biologica segna 23 anni!

Massa muscolare al 50% mentre quella grassa è al 7%: i numeri di Cristiano Ronaldo, se confrontati con i colleghi, fanno paura

Giusto spendere così tanti soldi per un 33enne? E’ la domanda che molti tifosi juventini e non, si stanno ponendo in queste ore. Risposta: e se quel 33enne avesse in realtà 10 anni in meno? Cristiano Ronaldo ha incantato sia per le sue prestazioni sul campo che fuori: professionista esemplare è oggetto d’imitazione da parte di molti suoi colleghi che invidiano la forma fisica che il portoghese mantiene dopo i 30 anni. Sembra infatti che CR7 stia vivendo una seconda giovinezza e i dati sono lì a testimoniarlo e fanno spavento. Poco tempo fa, infatti, sono trapelati dal Real Madrid i valori sul fisico di Ronaldo. Secondo lo staff dei Blancos ha una massa grassa del 7%, quando tutti gli altri giocatori si posizionano mediamente tra il 10% e l’11%. Ancora più impressionante la massa muscolare che tocca il 50% a differenza del 46% dei colleghi. In più è integro fisicamente e nella sua lunga carriera non ha mai subito gravi infortuni.

La carta identità dice 1985, ma l’età biologica risponde con 23 anni. Dieci in meno rispetto a quelli che compirà il prossimo 5 febbraio. E anche in campo i risultati si vedono con CR7 che in questi anni ha cambiato il suo modo di giocare per risparmiarsi e centellinare le energie. Una cura maniacale dei dettagli visto che dopo ogni partita, in casa o in trasferta, si reca al centro operativo delle merengues per immergersi in una vasca di acqua ghiacciata e recuperare velocemente dalle fatiche del match. Gestito poi con cura da Zidane in campionato negli ultimi anni, è stato sempre fondamentale in Champions. La Juve è pronto a godersi il fenomeno portoghese, in campo e fuori.