La sentenza è senza appello: “Milan fuori dalla Champions”

Momento delicato per il Milan e arriva la sentenza che spaventa Allegri: rossoneri fuori dalla Champions

Il derby vinto sembrava essere il preludio alla rimonta rossonera, il pareggio tra Inter e Atalanta aveva iniziato a far sognare i tifosi. Il Milan, invece, ha buttato all’aria tutto con la sconfitta in casa della Lazio: il primo posto è ora lontano otto punti, mentre dietro si avvicina il Napoli, ora soltanto ad una lunghezza.

Oltre alla classifica, c’è poi da tenere in considerazione i problemi emersi dalla trasferta dell’Olimpico: la sfuriata di Leao al momento della sostituzione, il battibecco tra lui e Pulisic in campo e poi negli spogliatoi, con Allegri a provare a rasserenare gli animi. Una situazione che non fa certo pensare ad una possibile rimonta, anzi il rischio di venire sorpassati in classifica, considerato anche lo scontro diretto con il Napoli dopo la sosta, è concreto.

Ma c’è chi va addirittura oltre e vede in pericolo la qualificazione del Milan alla prossima Champions League.

Milan fuori dalla Champions, il pronostico dell’ex calciatore

I rossoneri attualmente possono vantare di un margine di sette lunghezze dalla Juventus, quinta in classifica e prima squadra fuori dalla zona Champions. Una distanza rassicurante a nove giornate dalla fine del campionato, ma che non lo è per Simone Braglia.

Il Milan rischia la Champions (Screen Youtube Dazn) – Calcionews24.com

L’ex giocatore, intervenuto a TMW Radio, ha parlato con pessimismo del finale di stagione della squadra di Allegri: “Per me a rischiare è il Milan: lo vedo fuori dalle prime quattro“. Una sentenza che fa strano, classifica alla mano, ma che l’ex portiere motiva in questo modo: “Quando entri in un loop negativo e ci sono degli elementi che mostrano malumore… La società si aspettava di essere più vicina all’Inter”.

Braglia sottolinea come il Milan abbia perso male a Roma e aggiunge: “Quelle dietro stanno meglio”. Un giudizio che sorprende, visto il margine di vantaggio dei rossoneri, ma che potrebbe anche trovare fondamento, andando a considerare il calendario: la squadra lombarda dovrà, infatti, affrontare ben tre big match. Dopo il Napoli, il Milan affronterà la Juventus a fine aprile, quindi l’Atalanta a inizio maggio.

Tutte partite che potrebbero avere una rilevanza particolare se Leao e compagni non riuscissero a riprendersi dal ko contro la Lazio: serve un ritorno immediato alla vittoria per blindare la qualificazione in Champions e non gettare alle ortiche quanto fatto in questi primi due terzi di stagione.