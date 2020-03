La Serie A scende in campo contro il razzismo: i dettagli

Serie A contro il razzismo: la Lega scende in campo al fianco di UNAR. I dettagli legati all’iniziativa importante

La Lega Serie A, attraverso un comunicato ufficiale, ha svelato i dettagli dell’iniziativa organizzata insieme ad UNAR, impegnata nella lotta al razzismo. Di seguito riportata la nota della Lega.

«Oggi e domani ci sarebbe piaciuto pensare solo al calcio. Sarebbe stato un turno di Campionato, nella Giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale, dedicato a combattere il razzismo, con tante iniziative programmate negli stadi. Il momento di emergenza che vive il Paese non deve farci dimenticare questo problema, e oggi Lega Serie A appoggia l’U.N.A.R (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali) nella sua campagna contro le discriminazioni: “Il volto dell’umanità è l’unico che conosco” #maipiurazzismo. La campagna social celebra i “volti dell’umanità”: la generosità, la forza d’animo nel superare tanti momenti difficili dimostrano che abbiamo bisogno l’uno dell’altro e non c’è spazio per le discriminazioni. “Il volto dell’umanità è l’unico che conosco” #maipiurazzismo».