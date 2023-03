La Sindaca di Empoli: «Fiorentina qui? Opzione pericolosa…»

Le parole di Brenda Barnini, Sindaca di Empoli, sulla possibilità di un trasferimento della Fiorentina per i lavori al Franchi

Brenda Barnini, Sindaca di Empoli, ha parlato a Toscana Tv della possibilità che la Fiorentina giochi le stagioni 2024-2025 e 2025-2026 al Castellani per i lavori di ammodernamento al Franchi.

PAROLE – «Il dibattito è partito in un modo pericoloso, dando per assodato che essendoci uno stadio a meno di 30 Km di distanza allora bisogna andare lì. Il mio non è un no a prescindere, ma bisognerà avere delle discussioni su tanti aspetti, principalmente con il sindaco di Firenze. Capisco perfettamente la volontà di trovare una soluzione all’interno della Città metropolitana, sarebbe sicuramente meglio per i tifosi della Fiorentina ma anche per l’immagine complessiva della Città metropolitana. Io dico mettiamoci a sedere e vediamo tutte le situazioni che vanno affrontate, principalmente in termini di sicurezza, viabilità e così via».